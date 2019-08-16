Üniversiteyi kazanan adaylar, YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunulan elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda kolayca yapabilecek.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ADAYLARA UYARI!
Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
KAYITLAR ŞAHSEN, ÜNİVERSİTEYE GİDEREK DE YAPILABİLİYOR
Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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