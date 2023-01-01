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Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da cinayet! Üniversiteli genç kız, abisini öldürdü! - En son haberler
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Üniversiteli genç kız, ziyaretine gelen ağabeyini bıçakla öldürdü

Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ile yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen ağabeyi arasında çıkan tartışma feci bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle genç kızın bıçakladığı ağabey, olay yerinde hayatını kaybetti

Aydın'da cinayet! Üniversiteli genç kız, abisini öldürdü! - En son haberler
İHA

Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız, kendisini ziyaretine gelen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, yılbaşı gecesi Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U.'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

AĞABEY ÖLDÜ, GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine polis ekipleriyle olay gelen sağlık ekibinin kontrolünde ağabeyin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.U.'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zanlı genç kız ise, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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