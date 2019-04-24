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Haberler > GÜNDEM Üniversiteli Sefa feci kazada öldü, yoldan geçenin 'selfie'si pes dedirtti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir vatandaş yaptığıyla pes dedirtti. Yoldan geçerken kazayı görüp kanlar içinde yerde yatan Cinkavuk'u arkasına alarak selfie yaptı. Üstelik bunu değişik açılardan yapan İ.Ö., bir de 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

DHA