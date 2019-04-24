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Üniversiteli Sefa feci kazada öldü, yoldan geçenin 'selfie'si pes dedirtti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir vatandaş yaptığıyla pes dedirtti. Yoldan geçerken kazayı görüp kanlar içinde yerde yatan Cinkavuk'u arkasına alarak selfie yaptı. Üstelik bunu değişik açılardan yapan İ.Ö., bir de 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

Giriş: 24.04.2019 - 15:59 | Güncelleme:
DHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk (21),yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kazayı görüp kanlar içinde yerde yatan Cinkavuk'u arkasına alarak selfie yapan İ.Ö. bu kadarına da pes dedirtti.



Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada yola savrulan Sefa Cinkavuk, kanlar içerinde kaldı.



Yoldan geçerken kazayı görüp duran sürücülerden İ.Ö., Cinkavuk'u arka plana alarak selfie yaparak sosyal medya hesabından 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Cinkavuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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