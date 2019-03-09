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ABD basınında çıkan haberlere göre, 1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Vincent, 10 Şubat'ta Kuzey Carolina'da Asheville'de 73 yaşında hayatını kaybetti.