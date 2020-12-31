Çinli sosyal medya fenomeninden üzücü haber 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Tibet´te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, Glacier Bro lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu. Xiangjun'un erkek kardeşi sosyal medyada yaptığı açıklamayla ölümü doğruladı.

30 yaşındaki Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı.

Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

Siçuan kırsalında bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Wang, karla kaplı bir dağın görüntüsünün yer aldığı turizm reklamını gördükten sonra buzullarla ilgilenmeye başladı.

Buzul avcısı, son yedi yılda 70'den fazla buzulun fotoğrafını çekti. Xiangjun, Aralık 2019'da BM İklim Değişikliği Konferansı COP 25'e konuk konuşmacı olarak davet edildi.

İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında Çin'de ve dünyada farkındalık yaratmayı misyon edinen buzul avcısı, bir açıklamasında, "Ziyaret ettiğim buzulların neredeyse tamamı telefonumdaki fotoğraflardan farklı görünüyordu. Buzulların ne kadar hızlı eridiğini anlamak için önünde durmanız gerekiyor" demişti.