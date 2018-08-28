Amerika tarihinin en uzun soluklu dizilerinden The Big Bang Theory 'nin 12. sezon galasının 24 Eylül'de gerçekleşmesi ve Mayıs ayında final yapması planlanıyor.

Kaliforniya Pasadena'da çekimleri yapılan dizi, iki fizikçi ve onların komşularını konu alıyor.

The Big Bang Theory, altıncı sezonundan itibaren her yıl daha çok seyirciye ulaşarak 18 milyondan fazla izleyiciyi ekranların başına topladı.

Prodüksiyon ekibi ve CBS kanalı çalışanları ise bu başarı için dizinin tüm hayranlarına minnettar olduklarını söyledi.

Dizi Emmy'ye 46 dalda aday oldu ve 7 ödül aldı. Sosyal yönden başarısız olan Sheldon'u canlandıran Jim Parsons ise 4 Emmy ödülüne layık görüldü.

Başrol oyuncuları Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, and Kaley Cuoco 2016'dan itibaren her bölüm için 1 milyondan fazla kazanç elde etmeye başladı.

Entertaintment Weekly dergisine göre ise çekim maliyetlerinin bu kadar yüksek olması bir sonraki sezona devam etmemelerinin sebebi olabilir.

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