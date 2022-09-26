"En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim"

Eğlence mekânlarında güvenlik sorunu var mı? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul Beşiktaş'ta Ruby adlı eğlence mekânı önünde dehşet yaşandığı haberleri gündeme geldi. Eğlence mekânına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Çıkan tartışmada içeri alınmayan kişilerden biri, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Bunun üzerine yaklaşık 10 güvenlik görevlisi kafa atan kişiyle birlikte arkadaşlarını da yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

Bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri, ellerine geçirdikleri sopalarla Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E.'yi feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri, arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Darp olayından sonra eğlence mekânına, motosikletli 4 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve güvenlik görevlisi Zeki P., hafif şekilde yaralandı.

Emniyet güçleri, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.’ye ev hapsi verildi.

Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu 'Gün Başlıyor' programına katılan haberturk.com Magazin Müdürü Mehmet Çalışkan ve haberturk.com Yazarı Esin Övet, yaşanan dehşetle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Sık sık yaşanan güvenlik görevlisi - müşteri kavgasının İstanbul'un eğlence sektörüne büyük zarar verdiğinin altının çizildiği 'Gün Başlıyor'da söz konusu sorunun ortadan kalkması için yeni tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

Belli kriterlere sahip olan kişilerin güvenlik görevlisi olarak çalışması gerektiğinin altı çizilirken, "Bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken en önemli özellik ne olmalı?" sorusunda "Sabır" konusunda fikir birliğine varıldı.

Programda ayrıca güvenlik görevlilerinin bir olayı kendileri ve başkaları zarar görmeden bertaraf edebilecek eğitime sahip olmaları gerektiği de dile getirildi.