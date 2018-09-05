SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
neşat ertaş
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın yeğeninin evlenme vaadiyle kaçırıldığı iddia edildi

Neşet Ertaş'ın evlenme vaadiyle kaçırıldıktan sonra şiddet gördüğü iddia edilen 16 yaşındaki yeğeni, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Baba Ali Ertaş, "Evlilik vaadiyle kaçırılan 16 yaşındaki kızımızı polisin yardımıyla teslim aldık. Kızım istismara uğradı, şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı" şeklinde konuştu

05.09.2018 - 19:18 | Güncelleme: AA

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın evlenme vaadiyle kaçırıldıktan sonra şiddet gördüğü iddia edilen 16 yaşındaki yeğeni, İzmir'de yaşayan ailesinin polise yaptığı müracaat sonrası anne ve babasına teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, bir akrabalarının çocukları tarafından evlenme vaadiyle kaçırıldığını iddia ettiği 16 yaşındaki kızı C.E'nin kendileriyle görüştürülmediği ve şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınan C.E, anne ve babasına teslim edildi.

"KIZIM İSTİSMARA UĞRADI, ŞİDDET GÖRDÜ" 

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan baba Ali Ertaş, 16 yaşındaki kızının yaklaşık 6 ay önce baldızının torunu E.G. (24) tarafından evlilik vaadiyle kaçırıldığını iddia etti.

Daha sonraki süreçte geri getirilmesi ve evlenebilmesi için 18 yaşını doldurmasının beklenmesini istediği kızı C.E'nin aile içi şiddete maruz kaldığını ve kendileriyle görüştürülmediğini ileri süren Ertaş, şöyle konuştu:

"Dün gece saat 1.00 sularında telefonum çaldı. Kızım benle konuşurken telefonu elinden alan E.G'nin babası bize hakaret ve küfürler etti. Bu sırada da kızımın arkadan 'yapmayın, vurmayın, dövmeyin' diye şiddet gördüğü sesleri duyduk. Bunun üzerine biz de eşimle Eskiizmir Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu anlattık. Evlilik vaadiyle kaçırılan 16 yaşındaki kızımızı polisin yardımıyla teslim aldık. Kızım istismara uğradı, şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı."

Anne Selma Ertaş ise kaçtığı E.G'den sürekli şiddet gördüğünü söylediğini ileri sürerek, "Öz ablamın torunu olan E.G'ye kızımı istemişlerdi. Biz de 18 yaşını doldurduğunda evlenmelerine izin vermiştik. İstemeye geldikten kısa süre sonra düğün baskısı yapmaya başladılar. Daha sonrasında ise kızım E.G. tarafından kaçırıldı. Daha sonrasında ise şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı. Benim çocuğum onların korkusuna bize bir şey söyleyemedi. Benim çocuğum kandırıldı, istismara uğradı, bizi çocuğumuzun yüzüne hasret ettiler. Daha lisede okuyan bir çocuğumu kandıran bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"BANA 'HEP MUTLU OLACAĞIZ' DEMİŞTİ" 

C.E. de özlediği için telefonla annesini aradığını, bunu duyan eşi ve ailesi tarafından darp edildiğini iddia etti.
Ailesiyle çok fazla görüştürülmediğini, darbedildiğini telefonda duyarak gelen babasına da eşinin ailesi tarafından verilmediğini iddia eden C.E, sonra da polis zoruyla ailesine teslim edildiğini söyledi.
C.E, "Beni her şey çok güzel olacak, hep mutlu olacağız. Ayrı bir evimiz olacak, yaşını büyüttürüp evleneceğim diye kandırdı." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X