Merve Boluğur - Nehra Boluğur

Benim dünya güzelim... Bana hâlâ beş yaşında gibi davranan annem... 36'yım ben... Yok rujum nasıl, berbat mı? Didişmelerimizi sevdiğim. Senin deyiminle; özgür kızın, rüzgar gülün seni çok seviyor. İradeli güçlü karakterlim... Umarım seneye dediğini yaparım; torununla kutlarsın ve seni anlarım. Tüm annelerin anne adaylarının gününü kutlarım.