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Ünlü isimler, Anneler Günü'nü kutluyor

Bugün, özel bir gün. Bugün, sevgimizin yüce günü. Bugün, mutluluğumuzun da özlemimizin de zirve günü. Bugün, anneler günü... Anneler Günü, tüm dünyada büyük bir heyecanla kutlanıyor. Ünlü isimler de Anneler Günü'nü, annelerine olan sevgileriyle, onlara duydukları özlemle kutluyor

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  • Ünlü isimler, Anneler Günü'nü kutluyor

    Hülya Koçyiğit - Melek Koçyiğit 

    Canım annem, seni öyle çok özledim ki... Kafamı göğsüne koymayı, uzun uzadıya sohbetimizi, kahkahanı duymayı, sana dair her şeyi... İyi ki sen... Anneler Günü'n kutlu olsun. 
  • Ünlü isimler, Anneler Günü'nü kutluyor

    Fadik Sevin Atasoy - Emel Göksu

    Sevgili annelerimiz bugün ve her gün varlığınız, emekleriniz kayıtsız - şartsız sevginiz için şükran doluyuz. 
  • Ünlü isimler, Anneler Günü'nü kutluyor

    Merve Boluğur - Nehra Boluğur

    Benim dünya güzelim... Bana hâlâ beş yaşında gibi davranan annem... 36'yım ben... Yok rujum nasıl, berbat mı? Didişmelerimizi sevdiğim. Senin deyiminle; özgür kızın, rüzgar gülün seni çok seviyor. İradeli güçlü karakterlim... Umarım seneye dediğini yaparım; torununla kutlarsın ve seni anlarım. Tüm annelerin anne adaylarının gününü kutlarım.

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