Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü isimlerden intihara meyilli gençlere destek için açık mektup - magazin haberleri

        Ünlü isimlerden intihara meyilli gençlere destek için açık mektup

        Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Ariana Grande, Dua Lipa, Daniel Radcliffe gibi 100'den fazla ünlü isim, ABD'de intihara meyilli LGBTI gençlerine destek veren programların fonlarının kesilmemesi için açık mektup yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü isimlerden açık mektup
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Ariana Grande, Dua Lipa ve Sabrina Carpenter'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla ünlü isim, LGBTİ gençlerinin intiharlarını önleme programlarına ayrılan 50 milyon dolarlık federal fonun korunması çağrısıyla açık mektup yayımladı.

        Mektubun imzacıları arasında ayrıca; Sarah Paulson, Orville Peck, Daniel Radcliffe, Troye Sivan, Alan Cumming, Margaret Cho, Nathan Lane, Kelsea Ballerini, Paul Feig, Dylan Mulvaney, David Archuleta, Benito Skinner, Sutton Stacke, Franke Grande, Colton Underwood, Hunter Doohan gibi yıldızlar yer alıyor.

        Jamie Lee Curtis

        REKLAM

        Mektup, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın sızdırılan bütçe taslağıyla ilgili nisan ayındaki bir haberin ardından geldi. Taslağın, intiharı düşünen LGBTI gençlere acil kriz desteği sağlayan federal programa ayrılan tüm fonların kesilmesini öngördüğü öğrenildi.

        "Sanatçılar, yaratıcılar ve kamu figürleri olarak platformlarımız bize sorumluluk getiriyor. Bugün, bu sorumluluk açık: LGBTI gençlerin ruh sağlığını ve hayatlarını korumak için sesimizi yükseltmeliyiz" diye başlayan mektubun imzacısı olan sanatçılar, "Sessiz kalmayacağız" mesajı verdi.

        Mektupta ayrıca, 2022'de başlayan LGBTİ gençlere destek programının yaklaşık 1,3 milyon kriz durumuna temasta bulunduğu belirtildi.

        Daniel Radcliffe

        "Bu, siyasetle değil, insanlarla ilgili" ifadesine yer verilen mektupta, "Derin bir bölünmenin yaşandığı bir zamanda, insanlar olarak hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir şey olsun: Hiçbir genç, en karanlık anlarında yardımsız bırakılmamalı. Bu can simidini ellerinden almak, LGBTİ gençlere hayatlarının kurtarılmaya değmediği mesajını veriyor. Bu mesajı kabul etmeyi reddediyoruz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pedro Pascal
        #Ariana Grande
        #LGBTİ
        #intihar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"