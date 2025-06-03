Ünlü isimlerden intihara meyilli gençlere destek için açık mektup

Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Ariana Grande, Dua Lipa ve Sabrina Carpenter'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla ünlü isim, LGBTİ gençlerinin intiharlarını önleme programlarına ayrılan 50 milyon dolarlık federal fonun korunması çağrısıyla açık mektup yayımladı.

Mektubun imzacıları arasında ayrıca; Sarah Paulson, Orville Peck, Daniel Radcliffe, Troye Sivan, Alan Cumming, Margaret Cho, Nathan Lane, Kelsea Ballerini, Paul Feig, Dylan Mulvaney, David Archuleta, Benito Skinner, Sutton Stacke, Franke Grande, Colton Underwood, Hunter Doohan gibi yıldızlar yer alıyor.

Jamie Lee Curtis

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Mektup, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın sızdırılan bütçe taslağıyla ilgili nisan ayındaki bir haberin ardından geldi. Taslağın, intiharı düşünen LGBTI gençlere acil kriz desteği sağlayan federal programa ayrılan tüm fonların kesilmesini öngördüğü öğrenildi.

"Sanatçılar, yaratıcılar ve kamu figürleri olarak platformlarımız bize sorumluluk getiriyor. Bugün, bu sorumluluk açık: LGBTI gençlerin ruh sağlığını ve hayatlarını korumak için sesimizi yükseltmeliyiz" diye başlayan mektubun imzacısı olan sanatçılar, "Sessiz kalmayacağız" mesajı verdi.