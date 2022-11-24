AYŞEGÜL ALDİNÇ



Bugün Öğretmenler Günü…

Evvel Allah, annemizden babamızdan sonra ham iken pişip, yanma yolunda bizi şekillendiren mevcudiyet sebeplerimize minnet ve şükran günümüz.



Annem öğretmendi benim.

Davut Paşa Orta Okulu (lise değildi o yıllarda ) orta 2 ve Feriköy Orta Okulu orta 3 olmak üzere iki ayrı okulda resim öğretmenimizdi.

Evde ve okulda çifte eğitim; ne şans…



Resim, müzik ve beden eğitimi gibi dersler pek dersten sayılmazdı eskiden.

Bir zamandır da seçme ders statüsünde sanırım.

Peki iyi bi şey mi bu?

Bence değil.

Her birinin her yönden yontulmamıza katkısı büyük çünkü.



Bi gün okulumuzda annemin ders sınıfına kapıyı tıklatarak girdiğimde annem bana hiç annem gibi gelmemişti.

Öğretmen kürsüsünde tek kaşı havada tüm azametiyle son derece ciddi, bir disiplin abidesi gibi duraduruyordu!

Eve dönünce “anne niye kaşını gözünü öyle yapıyosun sınıfta?” diye sorduğumda sınıfın pek yaramaz olduğuna işaret edip “başka türlü başa çıkamam yavrucuğum” demişti.

Al sana hayat dersi işte!



Fotoğrafta öğretmenimiz Vesile Bekyel ve müdürümüzle görülüyorum.

Tüm sınıfla teeek tek fotoğraf çektirmişlerdi o gün.

Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.



Ezcümle başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, anacığıma, üzerimdeki emekleri ve bana kattıkları için gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerime, öğretenlere bütün kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum.

Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Atanamayan tüm öğretmen adayları için de atanabildikleri mutlu haberleri olsun.