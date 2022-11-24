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Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

Televziyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı

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  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    ŞEBNEM BOZOKLU

    Anneciğim ne mucizeler yarattığını biliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    BERK OKTAY

    Benim ilk öğretmenim...Günün kutlu olsun! Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    SEMA AYDEMİR

    Dünyanın en güzel mesleğini bana yaşatan bütün öğrencilerime çok çok çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok özledim.
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    KUBAT

    İyi öğretmenler yarattıkları eserlerle yeryüzünün en değerli sanatçılarıdır. 4. sınıf Öğretmenim Mr. Muzing ve onun nezdinde tüm iyi öğretmenlere ithafen... Antwerpen yıl 1984… Hangisi benim çıkarabildiniz mi :)
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    CEYLAN ERTEM

    Hümanist, demoktatik, aktivist, iyimser, hayalperest ve vicdanlı olmanın önemini hatırlatan, insan, doğa ve hayvan sevgisi aşılayan,
    tiyatro, müzik ve kitap aşığı çocuklar yetiştiren,
    matematik dersini mandolin çalarak anlatan bir öğretmendi.

    Yazık ki 1999 depreminde aramızdan bedenen ayrıldı. Ama ruhu ve öğrettikleri hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadı.

    Teşekkür ederim; sevgi dolu, alternatif yöntemleri ve yol göstericilikleriyle güzel insanların temelini atmaya çabalayan tüm öğretmenlere!
    Yıllardır her öğretmenler gününde bu fotoğrafımız ile andığım, İbrahim öğretmenim huzur içinde yatsın.

    Ve elbette Baş Öğretmenimiz, Ata’mız. Her zaman her cümlesi ile kalbimizde, aklımızda
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    AÇELYA AKKOYUN

    Canım annem ve bütün öğretmenlerimizin Ögretmenler Günü kutlu olsun. Sonsuz sevgi ve saygıyla...
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    YILMAZ ERDOĞAN

    Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    AYŞEGÜL ALDİNÇ

    Bugün Öğretmenler Günü…
    Evvel Allah, annemizden babamızdan sonra ham iken pişip, yanma yolunda bizi şekillendiren mevcudiyet sebeplerimize minnet ve şükran günümüz.

    Annem öğretmendi benim.
    Davut Paşa Orta Okulu (lise değildi o yıllarda ) orta 2 ve Feriköy Orta Okulu orta 3 olmak üzere iki ayrı okulda resim öğretmenimizdi.
    Evde ve okulda çifte eğitim; ne şans…

    Resim, müzik ve beden eğitimi gibi dersler pek dersten sayılmazdı eskiden.
    Bir zamandır da seçme ders statüsünde sanırım.
    Peki iyi bi şey mi bu?
    Bence değil.
    Her birinin her yönden yontulmamıza katkısı büyük çünkü.

    Bi gün okulumuzda annemin ders sınıfına kapıyı tıklatarak girdiğimde annem bana hiç annem gibi gelmemişti.
    Öğretmen kürsüsünde tek kaşı havada tüm azametiyle son derece ciddi, bir disiplin abidesi gibi duraduruyordu!
    Eve dönünce “anne niye kaşını gözünü öyle yapıyosun sınıfta?” diye sorduğumda sınıfın pek yaramaz olduğuna işaret edip “başka türlü başa çıkamam yavrucuğum” demişti.
    Al sana hayat dersi işte!

    Fotoğrafta öğretmenimiz Vesile Bekyel ve müdürümüzle görülüyorum.
    Tüm sınıfla teeek tek fotoğraf çektirmişlerdi o gün.
    Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.

    Ezcümle başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, anacığıma, üzerimdeki emekleri ve bana kattıkları için gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerime, öğretenlere bütün kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum.
    Öğretmenler Günü kutlu olsun.
    Atanamayan tüm öğretmen adayları için de atanabildikleri mutlu haberleri olsun.
  • Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzu bize ilk öğreten, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.

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