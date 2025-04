Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, turne kapsamında bulunduğu Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin başarılı açılışının ardından beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. 59 yaşındaki Ross, kutlama sırasında yediği bir dondurma nedeniyle alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Jeff Ross, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de güldürdü. Hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını; "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" notuyla yayınlayan komedyen, gösterisinin ardından grup arkadaşlarıyla birlikte caddedeki bir restoranda burrata dondurması yediklerini ve bu lezzetli tatlının ardından dudaklarının hızla şişmeye başladığını anlattı.

Hayatında ilk kez böyle bir alerjik reaksiyon yaşadığını belirten Jeff Ross; "Sürekli ne bulursam yüzüme tıkıştırdığım düşünülürse, bu oldukça dikkat çekici oldu," ifadelerini kullandı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Ross, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.