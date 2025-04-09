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        Haberler Magazin Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu

        ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, yediği dondurma nedeniyle alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:54
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        Hastanelik oldu
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        ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, turne kapsamında bulunduğu Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin başarılı açılışının ardından beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. 59 yaşındaki Ross, kutlama sırasında yediği bir dondurma nedeniyle alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı.

        Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Jeff Ross, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de güldürdü. Hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını; "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" notuyla yayınlayan komedyen, gösterisinin ardından grup arkadaşlarıyla birlikte caddedeki bir restoranda burrata dondurması yediklerini ve bu lezzetli tatlının ardından dudaklarının hızla şişmeye başladığını anlattı.

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        Hayatında ilk kez böyle bir alerjik reaksiyon yaşadığını belirten Jeff Ross; "Sürekli ne bulursam yüzüme tıkıştırdığım düşünülürse, bu oldukça dikkat çekici oldu," ifadelerini kullandı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Ross, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

        Komedyen; "Güreşçi filmindeki Mickey Rourke gibi görünmeme rağmen, kısa bir uyku uyuyacağım ve bu gece saat 19:30'da Mill Valley'de tekrar sahnede olacağım," diyerek hayranlarına sahneye çıkacağı müjdesini verdi.

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