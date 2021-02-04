Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya da biten ilişkisi ve 'like' olayı hakkında açıklama yapmıştı.

Sarıkaya, "Barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri... Bir like'tan buraya gelmesin mevzu... Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" demişti.