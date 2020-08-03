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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü modelden darp iddiası! Bakan Ersoy: Magandalık yanına kâr kalmayacak!

        Ünlü modelden darp iddiası! Bakan Ersoy: Magandalık yanına kâr kalmayacak!

        Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajındaki beach clubta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise olayı kınadığını belirterek, "Bu magandalık yanına kâr kalmayacak" dedi. İddiaların hedefindeki işletme ise Daria Kyryliuk'un iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. İşletme, dayak olayını başlangıcı ve sonrasıyla ilgili çok ayrıntılı bir fikir vermeyen bir video ile de yalanladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2020 - 09:58 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy: Bu magandalık yanına kâr kalmayacak

        Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik bir tesiste görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

        Olayın gerçekleştiği mekan dayak olayını, başlangıcı ve sonrasıyla ilgili çok ayrıntılı bir fikir vermeyen bu video ile yalanladı.

        Ünlü model, mekanın “sevgilisi darp etti” açıklamasına da sevgilisiyle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabına koyarak cevap verdi. Yaptığı son açıklamada da, "Bu iddia ettikleri çılgınca. Önce beni ve erkek arkadaşımı dövüyorlar. Sonra bana vurduğunu iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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        "POLİSE AYRINTISIYLA ANLATTIK"

        DHA'da yer alan habere göre aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

        POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        BAKAN ERSOY'DAN KINAMA AÇIKLAMASI

        Olayın basına yansımasının ardından ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınadığını açıkladı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

        İŞLETME İSE İDDİAYI YALANLADI

        Olaya ilişkin açıklama yapan The Beach of Momo İşletmesi ise Daria Kyryliuk'un iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu. İşletme tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "ÇIKAN TARTIŞMAYI EKİBİMİZ AYIRDI"

        "31 Temmuz Cuma günü The Beach of Momo'nun otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo'da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir.

        "KOMŞUSUYLA KAVGA ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

        Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.

        "GÜVENLİK EKİBİMİZİN DAHLİ YOK"

        2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralamada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur.

        "GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

        Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun, 'güvenlik darbesi' olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir alakası yoktur.

        "ARKADAŞLARI DÜN DE GELDİ"

        İlgini kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar The Beach of Momo'ya geldiğini bilginize sunarız. Her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde tüm konuklarımızın güven içinde, keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz.

        "GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

        Konuya ilişkin gerekli işlemleri başlattığımızı ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

        Öte yandan işletme tarafından yapılan bu açıklamanın ardından güvenlik kamerası görüntüsü de yayınlandı. İşletme, güvenlik kamerası görüntüsüyle ilgili yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

        "SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ"

        "Konuyla ilgili görüntüler bize de ulaştı. Darp olayını kamera kayıtları açıklığa kavuşturuyor. Daria Kyryliuk sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun Daria Kyryliuk tarafından aktarıldığı gibi The Beach of Momo ile ilgisi yoktur. Şiddet olayı tamamen ikili arasında yaşanmıştır. Konu yargıya intikal etmiştir ve gereği yapılacaktır. Bilginize sunarız.

        Konuyu Türkiye turizmini zedeleyecek şekilde, sosyal medyada global platforma taşıma çabaları da büyük art niyet taşıyor. Milyonlarca insanı istihdam eden sektör çalışanları adına da konu asla kabul edilemez. İşin uluslararası arenada temize çıkması için tüm çabalarımız devam ediyor.

        "KONUYU YARGIYA TAŞIDIK"

        Sorumluluk çerçevesinde, ilk günden büyük bir özenle ağırladığımız konuklarımızın haklarını da gözeterek; tarafımıza hiç hak etmediğimiz suçlamalar yapılmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, konunun bizimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konu tüm detaylarıyla yargıya taşınmıştır."

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        #Daria Kyryliuk
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