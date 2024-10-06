Ünlü oyuncu Keanu Reeves resmen otomobil yarışçısı oldu
Hem oyunculukta hem de müzikte yetenekli olan Keanu Reeves, ilk kez profesyonel bir otomobil yarışına katılarak başka bir yönünü daha gösterdi
Oyunculuğun yanı sıra müzikte de yeteneğini, kadrosunda yer aldığı müzik grubuyla kanıtlayan Keanu Reeves, bu defa otomobil yarışında yeteneğini sergiledi.
Ünlü oyuncu, resmi olarak profesyonel araba yarışçısı ünvanınıi özgeçmişine ekledi.
60 yaşındaki Kanadalı oyuncu, dün ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis Motor Yarış Pisti'nde Toyota GR Kupası'nda sürücü koltuğuna geçerek yarış endüstrisindeki ilk çıkışını yaptı.
Yarış sırasında bir kaza geçirmesine rağmen Reeves, bitiş çizgisini geçmeyi başardı.
35 yarışmacının yer aldığı yarışı 25'inci sırada tamamlayan Keanu Reeves, yarış esnasında bir noktada 21'inci sıraya da ulaşmayı başardı.
Geçirdiği kaza nedeniyle geride kalmasına rağmen, ünlü oyuncu herhangi bir yaralanma yaşamadan tekrar harekete geçmeyi başardı.
AP, Keanu Reeves'in bugün başka bir yarış için piste döneceğini bildirdi. Bu ünlü oyuncunun ilk profesyonel yarışı olmasına rağmen daha önce ünlüler yarışı olan Long Beach'teki Toyota Grand Prix'sine katılmış ve yarışı kazanmıştı.
'Matrix' ve 'John Wick' serilerinin yıldızı Keanu Reeves, aynı zamanda Dogstar adlı rock grubunun gitaristi.
Grup, elektro gitar çalan Reeves'in yanı sıra gitarist ve vokalist Bret Domrose ve baterist Rob Mailhouse'dan oluşuyor. 1990'ların ortaları ile 2000'lerin başında aktif olan grup, 2002'de çalışmalarını durdurmuştu. Geçen yıl yeniden sahne almaya başladı.