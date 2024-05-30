Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Timur Acar, Sakaryaspor için Adana'ya gitti - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Timur Acar, Sakaryaspor için Adana'ya gitti

        Trendyol 1.Lig Play-Off finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da birçok taraftar Adana'ya akın etti. Taraftarların arasında Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sakaryaspor, bu akşam saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Yeşil - siyahlı temsilci kazanması durumunda Süper Lig'e çıkarak 17 yıllık hasretini sonlandıracak.

        3

        Binlerce taraftarı Sakaryaspor'un Adana'da oynayacağı Play-Off final maçı için şehre akın etti.

        4

        Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da Sakaryaspor'un final maçı için Adana'ya giden isimler arasında yerini aldı.

        5

        Ünlü oyuncu, maçtan bir gün önce Adana'ya giderek taraftarlarla final coşkusuna ortak oldu.

        6

        Timur Acar, fotoğraf çektirmek isteyen yeşil - siyahlı taraftarları da geri çevirmedi.

        #Timur Acar
        #Sakaryaspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!