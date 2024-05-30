Ünlü oyuncu Timur Acar, Sakaryaspor için Adana'ya gitti
Trendyol 1.Lig Play-Off finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da birçok taraftar Adana'ya akın etti. Taraftarların arasında Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da yerini aldı
Sakaryaspor, bu akşam saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Yeşil - siyahlı temsilci kazanması durumunda Süper Lig'e çıkarak 17 yıllık hasretini sonlandıracak.
Binlerce taraftarı Sakaryaspor'un Adana'da oynayacağı Play-Off final maçı için şehre akın etti.
Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da Sakaryaspor'un final maçı için Adana'ya giden isimler arasında yerini aldı.
Ünlü oyuncu, maçtan bir gün önce Adana'ya giderek taraftarlarla final coşkusuna ortak oldu.
Timur Acar, fotoğraf çektirmek isteyen yeşil - siyahlı taraftarları da geri çevirmedi.