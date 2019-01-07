Ünlü oyuncular bir araya geldi

Ünlü oyuncular Bestemsu Özdemir, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda bir araya geldi. Üçlüye Bestemsu Özdemir’in avukat sevgilisi Nail Gönenli, Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz ve Serhat Teoman’ın sevgili Leyla Feray eşlik etti