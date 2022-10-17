Güldür Güldür Show'un bu sezon için merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı. Tam 10 senedir ekranda olan Güldür Güldür Show'un afişinde Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Ekranlarda tam 10 sezondur izleyici karşısına çıkan skeç/tiyatro programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kayıplar yaşandı. Programın ilk başladığı günden bu yana Bilal rolü ile kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Onur Buldu, 10. sezondan itibaren projeden ayrıldı. Ünlü oyuncunun projeden ayrıldığı, yayınlanan yeni sezon afişi ile kesinleşmiş oldu.