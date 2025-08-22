Habertürk
        Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı - Magazin haberleri

        Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Çakal, konserin bitiminde silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal, hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 22.08.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:37
        Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı
        Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ve Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal, konser sonrası saldırıya uğradı.

        İddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu. Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Şarkıcının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.

        #Çakal
        #Emirhan Çakal
