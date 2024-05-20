Ünlü şarkıcıların 19 Mayıs coşkusu
Ünlü şarkıcıların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında verdikleri konserler meydanları doldurdu
Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıktı. İki saate yakın sahnede kalan ve en sevilen şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sıla, Atatürk'ü anarak tüm seyircisinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Küçükçekmece'de konser veren Mert Demir, büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşan hayranlarıyla bayram sevincini paylaştı. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı ve "Sanatı, müziği paylaştığımız, Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadığımız bu bayramda sizinle olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Buray, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Buray; "19 Mayıs'ta milletimizin bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun. Bu akşam burada 7'den 70 yaşına kadar on binlerce genç ses hep birlikte şarkı söylüyor" şeklinde konuştu.
Samsun'da sahneye çıkan Zeynep Bastık; "Bugün mirasımızın ve tarihin izlerini andığımız Samsun'da sizinle olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Merve Özbey, Silivri'de sahne aldı. Özbey, havanın soğukluğundan dolayı sahneye ceket giyerek çıktı.
Volkan Konak, Ankara Anıtpark'ta sahne aldı. Anıtkabir'in yanıbaşında gerçekleşen konserde Konak, duygularını; "Bir 19 Mayıs akşamında Atam'a bu kadar yakın sizinle buluşmak benim için büyük gurur, büyük onur..." şeklinde dile getirdi.
Ziynet Sali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı. Alanı dolduran 50 bin kişi, Sali'ye gece boyunca şarkılarında eşlik etti. Son şarkısı 'Daha Nasıl Sevebilirim?'i Atatürk’e ithaf eden Ziynet Sali, şarkısını led ekranlara yansıtılan Atatürk görselleri önünde binlerce hayranı ile birlikte söyledi.
Edis, Maltepe Etkinlik Alanı'nda dinleyicisiyle buluştu. Edis,hem seyircisinin bayramını kutladı hem hazırlıkları son hızla süren yeni albümünün müjdesi verdi. Şarkıcı; "Albüm için uzun ara verdim farkındayım. Ama sıkı hazırlanıyoruz. Çok güzel şarkılar geliyor"diye kon uştu. Edis yeni albümünde yer vereceği 'Mayhoş' adlı şarkısını ilk kez Maltepe'de seslendirdi.
Antalya Manavgat'ta gerçekleştirilen konserde Murat Boz, '3' isimli albümdeki eserlerin yanı sıra kariyeri boyunca imza attığı sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere coşkulu dakikalar yaşattı.
Aleyna Tilki, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 gün üst üste konser verdi. Tilki, ilk olarak Ankara, Çankaya Belediyesi'nin Anıt Park'ta düzenlediği etkinliklerde sahneye çıktı. Tilki, ardından rotasını Bilecik'e çevirdi. Bilecik Belediyesi'nin Bilecik Meydanı'nda yaptığı kutlama organizasyonlarında sevenleriyle buluştu.
Emir Can İğrek, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarında konser verdi. Tüm hit parçalarını seslendiren Emir Can İğrek bir ara sahneye küçük bir hayranını davet etti ve beraber şarkı söyledi.
Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Aydın'da kutladı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konser veren Simge, her zamanki gibi hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
Erdem Yener, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Sakarya Festivali'nde sahneye çıktı.
Hatayın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay sahne aldı.
Kubat, Kırıkkale'de sahneye çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Kubat, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde konseri tamamladı.