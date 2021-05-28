Ünlü Yatırım Holding halka açılıyor

Ünlü Yatırım Holding 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka arz edilmek için talep toplayacak. 6,90 lira olarak belirlenen halka arz fiyatı ile şirketin değeri 950 milyon lira olacak. Arz sonrası şirketin yüzde 26'sı halka açık hale gelecek. Hisse satışının yüzde 50'si bireysel yatırımcılara yüzde 40'ı yerli kurumsal ve yüzde 10'u da yabancı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Ünlü Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, halka arz öncesi şirketi yatırımcılara tanıtmak için Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel Programı'nda soruları cevaplıyor.

MERAK EDİLENLERİ CEVAPLANDIRIYOR

Ünlü, halka açıldığınızda yatırımcıların nasıl bir şirkete ortak olacağının cevabını verirken şirketin son yıllardaki karlılık durumunu borçlarını, işletme sermayesi ile duran ve dönen varlıklarını açıklayacak. Ünlü, "Neden halka açılmaya karar verdiniz? Halka arzın şirkete nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Yatırımcılar size neden ortak olsun? Ne vaat ediyorsunuz?" sorularını yanıtlayacak.