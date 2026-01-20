Martin Scorsese, kızı Francesca'nın TikTok kanalına konuk olarak eğlenceli bir videoya imza attı. Scorsese, potansiyel bir sevgilide nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda kızına fikirler verdi. 26 yaşındaki Francesca, 83 yaşındaki ünlü yönetmenin yer aldığı eğlenceli paylaşımları sayesinde TikTok'ta takipçi sayısını artırdı. İnternette büyük beğeni toplayan videoda, Francesca, babasından, görüştüğü bir erkekteki özelliklerin 'kırmızı alarm' mı 'yeşil alarm' mı olduğuna karar vermesini istedi.

Flörtleşmede, 'kırmızı alarm' genellikle ilişkinin sonunun habercisi olan bir uyarı işareti, 'yeşil alarm' ise birinin uzun vadeli bir ilişkiye değer olduğunu gösteren olumlu bir özellik olarak tanımlanıyor. Francesca, 'çok şikayet etmek', 'çok çalışmak', 'filmle ilgili her şeyde çalışmak' gibi özellikleri sıralayarak babası Martin Scorsese'nin bu özellikleri 'kırmızı alarm' olarak tanımlamasına neden oldu.

Ünlü yönetmen, kızı Francesca'nın aslında kendi özelliklerini tanımladığının farkında değildi. Videoyu, "Babama bunların kırmızı mı yoksa yeşil alarm mı olduğunu soruyorum, ama aslında sadece onu tanımlıyorum" başlığıyla paylaşan Francesca, yönetmen babasını kandırarak eğlenceli anlara imza attı.

BABASINI KANDIRDI Francesca, videoda, flört etmek istediği biri hakkında ne düşündüğünü soruyormuş gibi yaparak, "Konuştuğum adam hakkındaki bazı şeylerin kırmızı alarm mı yoksa yeşil alarm mı olduğunu söylemeni istiyorum" dedi. Scorsese, "özel hayatına çok düşkün olmanın" olumsuz bir şey olduğunu, "köpeğine takıntılı olmanın" ve "çok kitap okumanın" kesinlikle yeşil alarm olduğunu ısrarla belirtti. Kızı Francesca'nın "çok şikayet eden birini" onaylayıp onaylamadığı sorusuna, Scorsese, "Bu bir uyarı işareti. Benim gibi sürekli şikayet eden birini istemezsin" diye yanıt verdi. Ancak en küçük çocuğu verdiği uzun ve detaylı cevaplarla dalga geçince, ünlü yönetmen ironik bir şekilde bunun bir noktaya kadar olumlu bir işaret olduğunu uzun uzun açıkladı. Francesca, "Ona bir soru sorduğumda cevap vermesi ve konuya gelmesi 10 dakika sürüyor, çok fazla konudan sapıyor" dedi. Scorsese ise, "Ama bence bu senin için iyi olabilir, çünkü dikkat süren artık çok kısa. Bu yüzden buna olumlu diyorum" diye yanıtladı. "BİR YÖNETMENLE ASLA SEVGİLİ OLMAMALISIN" Francesca'nın kendisinden yaşça büyük biriyle çıkma fikrini de hemen reddeden ünlü yönetmen, kızı 50 yaşında birini önerdiğinde ise "Bu çok yaşlı. Çok farklı yaşam deneyimleri göreceksin" diye karşılık verdi. Ünlü yönetmen, 60 yılı aşkın bir kariyer yaptığı sektörde çalışmanın da kesinlikle itici olduğunu iddia etti. Francesca'nın film sektöründe çalışan biri hakkındaki fikrini sorması üzerine Scorsese, "Bu kırmızı alarm. Filmle ilgili her şey!' dedi ve kızının bir yönetmen önerisine de "Hayır, hayır, hayır!" diye cevap verdi.