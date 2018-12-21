Yönettiği dizide figürandı...

Bir dönem oyunculuk da yapan ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u evinde bıçaklayarak öldüren figüran Osman Akti’nin “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.



“CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ”



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye gore, dizilerde figüranlık yapan Osman Akti, Mustafa Kemal Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide rol aldı. Mustafa Kemal Uzun ile Osman Akti 10 Aralık 2017 günü Mecidiyeköy’de buluştu. İkili daha sonra yönetmen Uzun’un Şile’deki evine gitti. Akti’nin iddiasına göre alkol aldılar, daha sonra da Uzun kendisine burada cinsel eğilimde bulundu. Akti, sağ eline beyzbol sopası, sol eline de ekmek bıçağını aldı. Ünlü yönetmenin göğüs kısmına bıçağı sapladıktan sonra da beyzbol sopasıyla defalarca darp etti. Uzun’a ait cüzdan, saat, araba anahtarı ve telefonu gasp ederek evden ayrıldı. Olayın ardından teslim olup tutuklanan Osman Akti hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"YETERLİ DELİL YOK"



Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Öldürme eyleminin canavarca hisle gerçekleştiğine dair yeterli delil olmadığını söyledi. Ayrıca iddianamede yağma olarak belirtilen suçun ise hırsızlık olduğunun altını çizdi.

Sanık Osman Akti duruşmada, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti, “öldürme kastım yoktu” dedi.



HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ



Savcı mütalaasında, “haksız tahrik var” diyerek cezada indirim istedi. Akti’nin “hırsızlık” suçundan 10 yıla, “haksız tahrik altnda kasten öldürme” suçundan da 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar için ertelendi.



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