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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, bir dönem oyunculuk da yapan ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u evinde bıçaklayarak öldüren figüran Osman Akti’nin “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
“CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye gore, dizilerde figüranlık yapan Osman Akti, Mustafa Kemal Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide rol aldı. Mustafa Kemal Uzun ile Osman Akti 10 Aralık 2017 günü Mecidiyeköy’de buluştu. İkili daha sonra yönetmen Uzun’un Şile’deki evine gitti. Akti’nin iddiasına göre alkol aldılar, daha sonra da Uzun kendisine burada cinsel eğilimde bulundu. Akti, sağ eline beyzbol sopası, sol eline de ekmek bıçağını aldı. Ünlü yönetmenin göğüs kısmına bıçağı sapladıktan sonra da beyzbol sopasıyla defalarca darp etti. Uzun’a ait cüzdan, saat, araba anahtarı ve telefonu gasp ederek evden ayrıldı. Olayın ardından teslim olup tutuklanan Osman Akti hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, SALDIRIYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM”
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Akti ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Akti, mağdur edildiğini ve kendisine yönelik cinsel saldırıyı engellemeye çalıştığını öne sürdü. “Öldürme kastım yoktu. Pişmanım” dedi. Uzun ailesinin avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.
CEZADA “HAKSIZ TAHRİK” İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti sanığa önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı ‘haksız tahrik indirimi’yle 12 yıl 6 aya düşürdü. Osman Akti “hırsızlık” suçundan da ayrıca 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığın dosyası İstinaf Mahkemesi’ne gidecek.
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