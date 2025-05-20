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        Haberler Müzik Ünlüler, 19 Mayıs'ı sahnede kutladılar

        Ünlüler 19 Mayıs'ı sahnede kutladılar

        Şarkıcılar, Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:55
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        19 Mayıs'ı sahnede kutladılar
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, bugün 106 yaşına girdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken ünlü şarkıcılar da sahne aldıkları şehirlerde sevenleriyle bir araya geldi.

        Ankara'nın Sincan ilçesinde sevenleriyle bir araya gelen Bengü, "Şarklarımla Türk gençliğine sarıldım bu gece, birlikte ışıl ışıl parladık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Bengü
        Bengü
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        Merve Özbey de Ankara, Kilis ve Osmaniye'de sevenleriyle bir araya geldi.

        Merve Özbey
        Merve Özbey

        Güliz Ayla ise Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde dinleyicileriyle bir araya geldi. Ayla, "Bugün burada bu güzel kalabalıkla birlikte olmak, 19 Mayıs'ı bu şekilde kutlamak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

        Güliz Ayla
        Güliz Ayla

        Soner Arıca da Ordu, Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Soner Arıca
        Soner Arıca
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        #19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
        #ünlüler
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