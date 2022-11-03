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Ünlüler alışverişte

Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur, Bülent İnal, Melis Tüysüz ve Serdar Aziz-Tuğçe Aziz çifti, çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı

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  • Ünlüler alışverişte! Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur... - Magazin haberleri

    BEREN SAAT

    Oyuncu Beren Saat, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezindeydi. Bir süre mağazaları dolaşan Saat, ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.

    Şık tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Beren Saat, günün sonunda vale noktasındaki aracını teslim alıp, alışveriş merkezinden ayrıldı.
  • Ünlüler alışverişte! Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur... - Magazin haberleri

    ÇİĞDEM BATUR

    Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir iş toplantısına katılacağını ifade eden Batur, yakın zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.

    Dijitalde yer alacak yapım için ay sonunda Altan Erkekli ve Nükhet Duru ile birlikte kamera karşısına geçeceğini belirten Çiğdem Batur, "Farklı bir komedi tarzıyla tekrar sevenlerimizle buluşacağız. Bu ay sonunda çekimlere başlıyoruz. Umarım izleyenler de hikayemizi sever" dedi.
  • Ünlüler alışverişte! Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur... - Magazin haberleri

    SERDAR AZİZ - TUĞÇE AZİZ

    Futbolcu Serdar Aziz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'deydi. Akşam saatlerinde eşi Tuğçe Aziz ile birlikte alışverişe Serdar Aziz'in keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

    Bir süre mağazaları dolaşan çift, ardından bir restoranda birlikte akşam yemeği yedi. İkili, yakın dostlarının da eşlik ettiği yemekte dostlarıyla hasret giderdi. Aziz çifti, daha sonra vale noktasındaki araçlarını teslim alarak oradan ayrıldı.
  • Ünlüler alışverişte! Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur... - Magazin haberleri

    CEM DAVRAN

    Oyuncu Cem Davran da AVM'deydi. Tek başına klasik giyim mağazalarını gezen Davran, muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi.
  • Ünlüler alışverişte! Beren Saat, Cem Davran, Çiğdem Batur... - Magazin haberleri

    BÜLENT İNAL-MELİS TÜYSÜZ

    Oyuncu Bülent İnal, önceki gün eşi Melis Tüysüz İnal ile birlikte İstinye'deki bir AVM'de objektiflere takıldı. Beyaz eşya mağazalarını gezerken görüntülenen çift, gazetecilere poz verdi.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, "Kolay gelsin" demekle yetindi.

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