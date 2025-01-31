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        Haberler Dünyadan Ünlüler Los Angeles yangın mağdurları için sahneye çıktı - magazin haberleri

        Ünlüler Los Angeles yangın mağdurları için sahneye çıktı

        Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan ve günlerce süren orman yangınında 29 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. Billie Eilish, Lady Gaga, Rod Stewart, Pink, No Doubt gibi yıldızlar yangın mağdurları için aynı konserde buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:43
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        Los Angeles yangın mağdurları için ünlüler, elini taşın altına koydu. 29 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce evin küle döndüğü yangında evsiz kalanlar için bağış toplanması amacıyla ünlü şarkıcılar sahneye çıktı. Büyük konserin bilet gelirleri, FireAid adlı yangın yardım kuruluşuna gitti.

        Billie Eilish ve Green Day birlikte konser verdi. Green Day, Eilish'le birlikte 'Last Night On Earth'ü söyledi. ardından şarkıcılar, solo olarak şarkılarını seslendirdi.

        Gecenin diğer yıldız isimleri Lady Gaga ve Stevie Wonder oldu.

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        Palisades bölgesindeki yangında evini kaybeden ünlü oyuncu Billy Crystal, sahnede giydiği kıyafetlerle evden kaçma ve yanmış evine duygusal dönüş hikâyesini anlatmak üzere sahneye çıktı.

        Sırasıyla Alanis Morrissette, Anderson Paak, Dr. Dre sahneye çıkarak şarkılarını yangın mağdurları için seslendirdi.

        Müzik efsanesi Joni Mitchell, 'Both Sides Now' şarkısıyla performansına başladı.

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        Pink grubu, 'What About Us?' performansıyla sahnedeydi. Klasik parçaları; 'Me and Bobby McGee' ve 'Babe I'm Gonna Leave You'yu seslendirdi.

        Ünlü oyuncu Samuel L. Jackson, sahneye çıkarak, yangında evini kaybeden bir itfaiyeciyle seyircileri tanıştırdı. Jackson, yangına ilk müdahale ekiplerine seslenerek teşekkür etti.

        Ünlü oyuncu ayrıca, 'Forever Young' ve 'Maggie May' performanslarını sergileyen Rod Stewart'ı sahneye davet etti.

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        Bir zamanların popüler müzik grubu olan No Doubt, 10 yıl sonra yeniden aynı sahnedeydi. Grup, en bilinen 'I'm Just A Girl' ve 'Don't Speak' şarkılarını seslendirdi.

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        John Mayer, Slash, Red Hot Chili Peppers, Stephen Stills gibi pek çok şarkıcı ve grup sahneye çıktı.

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