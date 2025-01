Ünlüler Los Angeles yangın mağdurları için sahneye çıktı

Pink grubu, 'What About Us?' performansıyla sahnedeydi. Klasik parçaları; 'Me and Bobby McGee' ve 'Babe I'm Gonna Leave You'yu seslendirdi.

Ünlü oyuncu Samuel L. Jackson, sahneye çıkarak, yangında evini kaybeden bir itfaiyeciyle seyircileri tanıştırdı. Jackson, yangına ilk müdahale ekiplerine seslenerek teşekkür etti.

Ünlü oyuncu ayrıca, 'Forever Young' ve 'Maggie May' performanslarını sergileyen Rod Stewart'ı sahneye davet etti.