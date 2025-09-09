Habertürk
        Ünlüler millileri tebrik etti - Magazin haberleri

        Ünlüler millileri tebrik etti

        Türkiye'nin EuroBasket 2025'te çeyrek final zaferi sonrası ünlü isimler, A Milli Takım'ı sosyal medyadan tebrik mesajlarıyla kutladı

        Giriş: 09.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:37
        Ünlüler millileri tebrik etti
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'yı 91 - 77 yenerek yarı finale yükseldi.

        12 Dev Adam, EuroBasket'te tam 24 yıl aradan sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya ile Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        Ebru Gündeş

        Ebru Şahin

        Nebahat Çehre

        Aras Bulut İynemli

        Erdal Beşikçioğlu

        Almeda Abazi

        Berfu Yenenler

        Athena

        Hakan Altun

        #EuroBasket 2025
