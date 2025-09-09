Ünlüler millileri tebrik etti
Türkiye'nin EuroBasket 2025'te çeyrek final zaferi sonrası ünlü isimler, A Milli Takım'ı sosyal medyadan tebrik mesajlarıyla kutladı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'yı 91 - 77 yenerek yarı finale yükseldi.
12 Dev Adam, EuroBasket'te tam 24 yıl aradan sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya ile Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Ebru Gündeş
Ebru Şahin
Nebahat Çehre
Aras Bulut İynemli
Erdal Beşikçioğlu
Almeda Abazi
Berfu Yenenler
Athena
Hakan Altun