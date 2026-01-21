Habertürk
        Ünlüler, Türk bayrağına yapılan hain saldırıya tepki gösterdi - Magazin haberleri

        Ünlüler, Türk bayrağına yapılan hain saldırıya tepki gösterdi

        Ünlüler, terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan hain saldırıya sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:42
        Ünlülerden tepki
        Nusaybin - Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Ünlüler, saldırıya tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

        Mustafa Sandal: Türk bayrağını indirmek; bu milletin onuruna, tarihine ve şehidine alçakça meydan okumaktır! O bayrak, uğruna can verilmiş kutsal bir emanettir! Buna cüret edenlere Türk milletinin tavrı ve tepkisi hep en ağır şekilde olmuştur! Bu yapılan affedilemez, mazur görülemez, geçiştirilemez! Türk bayrağına saygısızlık eden, karşısında bu milletin durduğunu aklına yazmalı!

        Şahan Gökbakar: Bizim vatanımız burası! Bayrağımız Türk bayrağı, dilimiz Türkçe. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Atatürk'ün evlatları var oldukça da böyle olacak! İyice anlamakta fayda var. Ne mutlu Türküm diyene...

        Zafer Algöz: Rengimiz de çizgimiz de kırmızı. Bayrak inmez.

        Ercan Saatçi: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet.

