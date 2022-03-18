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Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek, elde ettiği büyük zaferin üstünden 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu anlamlı gün yurt genelinde kutlanırken, ünlü isimler de "18 Mart Çanakkale Zaferi" mesajları yayınladı

HABERTURK.COM
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    ZAFER ALGÖZ

    'Dur yolcu… Bilmeden gelip, bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver... Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide, Anadolu'da, İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir.' Çanakkale destanını yazanlara, büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza minnet ve saygıyla... Çanakkale geçilmez!
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    IŞIN KARACA

    'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu topraklar için canını tereddütsüz feda eden Çanakkale kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez!
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    FİLİZ AKIN

    "Çanakkale geçilemez." dedi, geçilemedi. "Geldikleri gibi geri gidecekler." dedi, gittiler. Başta Ata'mız olmak üzere, silah arkadaşlarına, gazilerimize ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin mayası bu çok önemli zaferle atıldı. Çanakkale geçilmez, geçilemez!
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu mübarek topraklar için canını feda eden yediden yetmişe kahraman şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    GÜL SUNAL

    Ata'mıza ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle... (Çanakkale’deki şehitliği görmediyseniz mutlaka gidin. O zaman daha iyi anlayacaksınız bu destanı...)
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    NEBAHAT ÇEHRE

    Çanakkale geçilmez! Dalgalan şanlı bayrağım...
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    VOLKAN KONAK

    Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim' anlayışıyla, vatan için gözünü kırpmadan can vermiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz...
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    SİBEL CAN

    Cesaret, kararlılık ve fedakarlık... İşte zaferin özeti... 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Mustafa Kemal Paşa, şehitlerimiz ve gazilerimizin ruhları şad olsun...
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    KENAN DOĞULU

    Tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı zaferden bugüne tam 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir inanç ve büyük bir aşkla verdiği bağımsızlık mücadelesi, ihtimali 10 milyonda 1 görülen zaferi müjdeledi bir asır önce. Bu vesileyle isterim ki inanmaktan vazgeçmeyelim; birlik ve beraberliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün gücünü bilelim. Bizi biz yapan değerleri unutmayalım, koruyalım, yüceltelim! Müziği, sanatı, fikri hür kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Zaferi'nin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. 
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    NİLÜFER

    Başta başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan toprağı İçin canlarını veren şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    EBRU YAŞAR

    18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    MUSTAFA CECELİ

    “Dur yolcu!
    Bilmeden gelip bastığın
    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
    Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
    İstiklal uğrunda, namus yolunda
    Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
    Son vatan parçası geçerken ele,
    Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
    Mübarek kanını kattığı yerdir.

    Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
    Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
    Bir harbin sonunda bütün milletin
    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.”

    Necmettin Halil Onan...
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    SEDA SAYAN

    18 Mart Çanakkale Zaferi...
  • Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajları

    DEMET ŞENER

    18 Mart Çanakkale Zaferi...

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