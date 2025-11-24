Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

        Ünlülerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

        Ünlüler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Birçok ünlü, Öğretmenler Günü'nü yayımladıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı

        Giriş: 24.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:17
        "Öğretmenler Günü kutlu olsun"
        '24 Kasım Öğretmenler Günü', Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanını kabul ettiği gün olarak, ulu önderin 100'üncü doğum yılı olan 1981'den beri kutlanıyor. Ünlüler, bu özel günü paylaşımlarıyla kutladı.

        Çağatay Ulusoy: Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerime selamlar.

        İrem Helvacıoğlu: Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Saygı ve özlemle...

        Hülya Koçyiğit: Çocukluğumun en derin izlerini taşıyan yer... Yıllar sonra, öğrencisi olduğum Kuzguncuk İlkokulu’nun kapısından yeniden adım attım. Bir zamanlar koridorlarında neşeyle koşuşturduğum, bahçesinde şiirler okuduğum o okul. Bu kez Öğretmenler Günü vesilesiyle, geleceğin ışığı olan çocuklarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerle bir araya gelmek bana tarifsiz bir duygu yaşattı. Adımlarım beni o eski sınıfıma götürdü; tebeşir kokusunun, çocuk seslerinin arasında, yıllar önce kalbime dokunan Melahat Öğretmenimin sıcak gülümsemesi geldi aklıma. Bize yalnızca harfleri, sayıları değil; sevgiyi, merhameti ve insan olmanın inceliğini öğreten, sabrıyla yol açan ilk rehberlerimizden biriydi. Her birimizin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan Melahat öğretmenim... Melahat öğretmenime, geçmişime, çocukluğuma, anılarımın en naif haline selam ettim bugün Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yüreğiyle, emeğiyle, sabrıyla nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

        Hakan Aysev: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; hayat öğretmenim, annem Güner Aydın’ı, canım öğretmenim Mustafa Yurdakul’u, kısada olsa çok şey öğrendiğim Luciano Pavarotti’yi saygı ve özlemle anar; tüm öğretmenlerimizin bu özel ve güzel gününü kutlarım.

        Şahan Gökbakar: Evvela başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        Gupse Özay: Canımız öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar; ellerinden öperiz.

        #24 kasım öğretmenler günü
