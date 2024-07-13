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        Haberler Magazin Ünlülerden tatil pozları - Magazin haberleri

        Ünlülerden yeni tatil pozları

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, renkli karelerini yayımlamaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:39
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        1

        Aslı Enver

        2

        Aslı Enver

        3

        Melisa Döngel

        4

        Melisa Döngel

        5

        Evrim Alasya

        6

        Müjde Uzman

        7

        Pelin Akil

        8

        Pelin Akil

        9

        Cansu Tosun

        10

        Cansu Tosun

        11

        Defne Samyeli

        12

        Defne Samyeli

        13

        Ece Sükan

        14

        Çağla Şıkel

        15

        Ece Sükan

        16

        Merve Oflaz

        17

        Emina Jahovic

        18

        Mine Tugay

        19

        Mine Tugay

        20

        Derya Uluğ

        21

        Derya Uluğ

        22

        Derin Talu

        23

        Derin Talu

        24

        Gamze Erçel

        25

        Şükran Ovalı

        26

        Şükran Ovalı

        27

        Hande Ataizi

        28

        Sinem Kobal

        29

        Sinem Kobal

        30

        Fahriye Evcen

        31

        Özge Özpirinçci

        32

        Özge Özpirinçci

        33

        Sedef Avcı

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