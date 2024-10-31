Ünlülerin berberi Şükrü Dudu Amerika'dan Hollywood saç modelleri ile döndü
Ünlülerin berberi Şükrü Dudu dünyaca ünlü Paul Mitchell markasının Los Angeles'da düzenlediği seminere katıldı. Dudu, seminere Türkiye'den katılan tek erkek berberiydi. Seminere Türkiye'den ünlü kadın kuaförleri Hakan Köse ve Sabit Akkaya da katıldı
Giriş: 31.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:20
Seminerde bütün dünya starlarının saç stilini yapan kuaförler 3 gün boyunca saç kesimi, saç boyası ve yeni model çalışmaları yaptı.
Seminerden objektife yansıyan kareler...
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ