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        Haberler Magazin Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk'ün acı günü - Magazin haberleri

        Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk'ün acı günü

        Pek çok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, annesi Yüksel Şentürk'ü son yolculuğuna uğurladı. Şentürk'ü, Deniz Seki, Linet ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler acılı gününde yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:21
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        Zor gününde menajerini yalnız bırakmadı
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        Menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk (87), dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Antalya’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

        Yüksel Şentürk’ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi.

        Haluk Şentürk ve ailesi, Gölcük Merkez Camii'nde taziyeleri kabul etti.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel Şentürk'ün cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Cenazeye; Hakan Şentürk’ün menajerliğini yaptığı şarkıcı Deniz Seki ve Linet Mor Menashe'nin yanı sıra Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı.

        Öte yandan, Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Edis ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu cenazeye çelenk yolladı.

        Deniz Seki

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