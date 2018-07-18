SHOW TV'de geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlamasıyla evlere kahkaha getiren 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' muhteşem bir finalle sezona veda edecek.







Bloom Medya’nın yapımcılığında ve Mustafa Kotan’ın yönetmenliğinde bugüne kadar Halil Sezai, Kibariye, Cem Belevi, Çağla Şikel, Seren Serengil, Emre Kınay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Jessica May, Safiye Soyman, Gökhan Keser, Muazzez Abacı, Merve Özbeyi Murat Dalkılıç, Gonvca Vuslateri, Yeliz Yeşilmen, Işıl Alben, Yeşim Salkım, Nuri Alço'nun da aralarında olduğu 72 ünlünün şakalandığı 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda'nın son bölümünde şaka yapılan ünlüler Gani Müjde, Hakan Ural, İrem Derici ve Eski Dostlar oldu.











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