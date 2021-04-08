NİLGÜN BELGÜN

60'lı yılların sonu... 15 yaşındayım. Ailecek gittiğimiz bir taverna gecesinde Yorgo Vapuridis şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Annem ve babam hafta içi çalışırlar hafta sonu da gezerlerdi. Ben de onlara katılırdım eğlence olunca. Müzik, şarkı o dönemlerde de en sevdiğim şeydi...

Neşeli bir aileydik. O yıllar da İstanbul'un en güzel yıllarıydı... Sahici samimi, sinema, tiyatro yani; sanatla, eğlenceyle iç içe nostaljik 60'lı yıllar... İşin özü hep neşeliyim bugünlere mahsus değil güler yüzlü neşeli oluşum. Karakterim böyle...