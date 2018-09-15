Unterhaching - Würzburger Kickers maçı öncesi rakamlar

Unterhaching ve Würzburger Kickers, 16 Eylül 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Unterhaching 14 puanla 1. sırada, Würzburger Kickers 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Unterhaching, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Würzburger Kickers, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Unterhaching galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Würzburger Kickers galibiyet oranı 2.70. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Unterhaching son haftadaki Osnabrück müsabasında 4-1 kazandı.

Würzburger Kickers ise RW Erfurt karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Unterhaching, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Würzburger Kickers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Würzburger Kickers, 7 gol atarken 5 gol yedi.

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