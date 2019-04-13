Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu toplam 59 aracın sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.

İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşlara kapatıldı. Atatürk Havalimanı'nda bulunan ve TAV tarafından işletilen 4 katlı yaklaşık 8 bin araç kapasiteli otopark da taşınmayla birlikte kapatıldı.

Ancak otoparkta hala onlarca sahipsiz araç bulunuyor. Havalimanı otoparkında lüks aracından bisikletine kadar sahibi tarafından alınmayan toplam 59 araç bulunduğu öğrenildi. Otoparkta 2014 yılından beri bekleyen otomobil bile yer alıyor. Havalimanı otoparkında görüntülenen araçların uzun süredir bekledikleri için üzerlerinin toz tabakasıyla kaplandığı görüldü. Sahipsiz bisikletin bile bulunduğu otoparkta, araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı. TAV yetkilileri, araçların sahiplerinin bulunmadığı takdirde yediemin otoparkına çekileceği belirtiyor.

Otopark faaliyet gösterirken 2019 tarifesine göre otomobillerden aylık 342 TL park ücreti alınıyordu. Haliyle otoparkta geçen her gün ödeme ücretini de katlıyor.