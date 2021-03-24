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Unutulmaz asker şarkılarının yorumcusu: Esmeray

Müzik hayatında ikinci büyük çıkışını 1977'de "Gel Tezkere" adlı plağıyla yapan sanatçı, sonraki yıllarda "Can Mehmedim" ve "Askerin Türküsü" gibi şarkıları dinleyicilerinin beğenisine sundu

Unutulmaz asker şarkılarının yorumcusu: Esmeray
AA

"Gel Tezkere" ve "Unutama Beni" şarkılarıyla tanınan sanatçı Esmeray Diriker'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

Şarkıcı, besteci ve oyuncu Esmeray Diriker, Emirgan'da 25 Şubat 1949'da dünyaya geldi. Fas asıllı olan sanatçı, Emirgan Ortaokulunda okuduğu sırada son sınıfta eğitimini yarıda bırakarak, İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümüne girdi.

Şehir Tiyatrolarında 1960'dan itibaren 5 yıl boyunca sahneye çıkmaya başlayan Diriker, 1965'te özel tiyatrolara geçiş yaptı. Diriker, ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" adlı oyunda oynadı.

Daha sonra sırasıyla Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler ve Sezer Sezin tiyatrolarında sahne alan sanatçı, 1974'te Muammer Karaca ile oynadıkları "Mart Bakanı" adlı oyunla tiyatroya veda etti.

Sanatçı, beyazperdede "Sev Kardeşim" ve "Zilli Nazife" adlı filmlerinin yanı sıra "Unutama Beni" filminde de misafir oyuncu olarak yer aldı.

- "Yüz Kere Bin Kere" adlı şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı

Müziğe Neriman Altındağ Tüfekçi yönetimindeki koroda amatör olarak başlayan Esmeray Diriker, 1974'te "Kim Bunlar Topluluğu"nun solistliğini yaptı. Sanatçı, topluluğun müzikseverlerle buluşturduğu plakta yer alan "Yüz Kere Bin Kere" adlı şarkısıyla da müzik dünyasına adımını attı.

Diriker, müzik alanında ilk önemli çıkışını ise aynı yıl TRT tarafından düzenlenen "1. Toplu İğne Beste Yarışması"nda "Unutama Beni" adlı şarkısıyla yaptı. Birincilik elde ettiği eser, bugüne kadar unutulmayan şarkılar arasında yer aldı. Eserin bestesine ise Erol Tanır adıyla eşi Şemi Diriker imza attı.

İlk kez profesyonel olarak Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkan Esmeray Diriker, TRT'nin düzenlediği yarışmada birinci olmasına rağmen "Unutama Beni" denetime takıldı ve TRT'nin yasaklı şarkıcılar listesine girdi.

Sanatçı, ikinci büyük çıkısını ise 1977'de "Gel Tezkere" adlı plağıyla yaptı. Sonraki yıllarda da "Can Mehmedim" ve "Askerin Türküsü" gibi şarkıları söylemeye devam eden Diriker, 1978'de Eurovision yarışmasının Türkiye finalinde Atilla Özdemiroğlu'nun bestesini, Şanar Yurdatapan'ın sözlerini yazdığı "İnsanız Biz" eserini Ertan Anapa, Funda Anapa, Melike Demirağ, Kerem Yılmazer ve İskender Doğan'la birlikte seslendirdi.

- "Sürpriz 81" adlı albümünde Türk sanat müziği eserleri seslendirdi

Vefatına kadar 9 adet 45'lik, 4 adet LP ve 1 kaset çalışmasına imza atan sanatçı, 1981 yılında çıkardığı "Sürpriz 81" adlı albümünde Türk sanat müziği eserleri seslendirdi.

Esmeray Diriker, 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi ve bu tarihten sonra "Alıştık Artık" adlı televizyon programında uzun bir süre Ayşegül ve Ali Atik'le birlikte rol aldı.

"Küçük Besleme" ve "Reyting Hamdi"nin aralarında bulunduğu birçok televizyon dizisinde de konuk oyuncu olarak yer alan Diriker, 1995'te Nedim Sabah Tiyatrosunda "Oscar" adlı oyunla tiyatroya geri döndü.

Diriker, 2000'de "Hep Aynı Yaygara" ve "Dilekçe" oyunlarında rol aldı. Aynı yıl yayınlanan "Eski Dostlar" albümüyle yeniden müzik çalışmalarına da başlayan sanatçı için oğlu Kaan Diriker, müziğin annesinin vazgeçilmezi olduğunu söylemişti.

Sanatçı, 2001'de akciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 3 ay kanser tedavisi gördükten sonra 25 Mart 2002'de 53 yaşında hayatını kaybeden Esmeray Diriker, Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sezen Cumhur Önal, sanatçı hakkında, "Devrini itibarlı yaşadı, çok onurluydu. Para kazanmak için önemsiz şarkılar söylemedi. Medyatik olmaya çalışmadı. Eşyanın tabiatına uygun davrandı. Müthiş bir sesi vardı. Türk halkı ondan yeterince yararlanamadı." değerlendirmesini yapmıştı.

Esmeray Diriker'in 1970'li yılların unutulmaz sesi olduğunu ifade eden Erol Evgin de sanatçının sesindeki sıcaklığın, söyleyişindeki doğallığın ve şarkılarındaki samimiyetinin herkesin kalbini fethettiğini söylemişti.

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