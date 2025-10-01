Habertürk
        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi toprağa verildi - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi toprağa verildi

        Uraz Kaygılaroğlu, 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu kaybetti. Cenaze, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Oyuncu, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı ve taziyeleri kabul etti

        Giriş: 01.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:43
        Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
        Haziran ayında dedesi, Balıkesirspor’un eski başkanı Metin Kaygılaroğlu’nu kaybeden oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu kez de 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu’nu kaybetti.

        Solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Nezahat Kaygılaroğlu, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaygılaroğlu’nun cenazesi, Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’na defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ünlü oyuncu, cenaze sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

        Törene Kaygılaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da katıldı.

