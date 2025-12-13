Habertürk
        Ürdün Kraliyet Ailesi'nden yeni yıl mesajı

        2026'ya sayılı günler kala Ürdün Kraliyet Ailesi, ailece verdikleri pozla takipçilerine barış dolu yeni yıl mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 22:45 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:45
        Ürdün Kraliyet Ailesi'nden yeni yıl mesajı
        Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimler sosyal medya üzerinden takipçilerine iyi dileklerini iletmeye devam ediyor. Bu paylaşımlara son olarak Ürdün Kraliyet Ailesi de katıldı.

        Kral Abdullah ve Kraliçe Rania; çocukları Veliaht Prens Hüseyin ve eşi Prenses Rajwa, kızları Prenses İman ve eşi Jameel Thermiotis, kızları Prenses Salma ile oğulları Prens Hashem’le birlikte kamera karşısına geçti.

        Aile pozu, kraliyet ailesinin resmî sosyal medya hesabından paylaşılırken, aynı kare Kraliçe Rania ve Veliaht Prens Hüseyin’in Instagram hesaplarında da yayımlandı.

        Kraliçe Rania bu paylaşımına; "Barış taşıyan ve nesiller arasında umut dallarının yayıldığı bir yeni yıl diliyoruz" notunu düştü.

        Öte yandan Ürdün Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, 1 Haziran 2023’te dünyanın dört bir yanından kraliyet mensuplarının katıldığı görkemli bir törenle evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuş, ağustos ayında ise İman adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. İman, aynı zamanda Kral Abdullah ve Kraliçe Rania’nın ilk torunu olma özelliğini taşıyor.

        #ürdün kraliyet ailesi
