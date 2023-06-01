Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Veliaht Prens Hüseyin'in düğününe Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Hollanda Kralı Willem Alexander, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kuveyt Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.