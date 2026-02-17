Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Resim Üren ve Eyüboğlu çiftlerinin sanat yolculuğu 'Yan Yana'da

        Üren ve Eyüboğlu çiftlerinin sanat yolculuğu 'Yan Yana'da

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde izlenen "Yan Yana" sergisinin iki ciltlik kitabı RHM Dükkan ve İş Kültür mağazalarında satışa çıktı...

        Giriş: 17.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:20
        Üren ve Eyüboğlu çiftlerinin sanat yolculuğu 'Yan Yana'da
        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Yan Yana”, sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören serginin İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle satışa sunuldu.

        Müzenin iki katına yayılan serginin kitabı da iki cilt olarak tasarlandı: Üren seçkisinin küratörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Eyüboğlu seçkisinin küratörlüğünü üstlenen Ömer Faruk Şerifoğlu ciltleri yayına hazırladı. Çiftlerin sanat yolculuğuna dair kapsamlı birer incelemeyle açılan kitaplarda eser görsellerine, arşiv fotoğrafları, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler eşlik ediyor. Kitabın tasarımını, serginin de tasarımcısı Timuçin Unan yaptı. Kitaptaki eser fotoğraflarını ise Hadiye Cangökçe ve Tolga İldun çekti.

        Türkçe-İngilizce çift dilli olarak hazırlanan Yan Yana sergi kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Özel kutusuyla bir arada sunulan ciltleri ayrı ayrı da satın alabilirsiniz.

        “Yan Yana” sergisini 10 Temmuz 2026 tarihine dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.

