TÜİK bugün mayıs ayı yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 39.59 ile 1.5 yılın en düşük seviyesine gerildi. Üretici enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 40.76 ile 2 yılın dibini gördü.
Mayıs verisiyle beraber yıllık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas da neredeyse kapandı. Fark 1.17 puana geriledi. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi söz konusu makas Ekim 2022'de 72.18 puanla zirveye çıkmıştı.
|Yİ-ÜFE (%)
|TÜFE (%)
|Yİ-ÜFE/TÜFE farkı
|2020
|Ocak
|8,84
|12,15
|-3,31
|Şubat
|9,26
|12,37
|-3,11
|Mart
|8,50
|11,86
|-3,36
|Nisan
|6,71
|10,94
|-4,23
|Mayıs
|5,53
|11,39
|-5,86
|Haziran
|6,17
|12,62
|-6,45
|Temmuz
|8,33
|11,76
|-3,43
|Ağustos
|11,53
|11,77
|-0,24
|Eylül
|14,33
|11,75
|2,58
|Ekim
|18,20
|11,89
|6,31
|Kasım
|23,11
|14,03
|9,08
|Aralık
|25,15
|14,60
|10,55
|2021
|Ocak
|26,16
|14,97
|11,19
|Şubat
|27,09
|15,61
|11,48
|Mart
|31,20
|16,19
|15,01
|Nisan
|35,17
|17,14
|18,03
|Mayıs
|38,33
|16,59
|21,74
|Haziran
|42,89
|17,53
|25,36
|Temmuz
|44,92
|18,95
|25,97
|Ağustos
|45,52
|19,25
|26,27
|Eylül
|43,96
|19,58
|24,38
|Ekim
|46,31
|19,89
|26,42
|Kasım
|54,62
|21,31
|33,31
|Aralık
|79,89
|36,08
|43,81
|2022
|Ocak
|93,53
|48,69
|44,84
|Şubat
|105,01
|54,44
|50,57
|Mart
|114,97
|61,14
|53,83
|Nisan
|121,82
|69,97
|51,85
|Mayıs
|132,16
|73,50
|58,66
|Haziran
|138,31
|78,62
|59,69
|Temmuz
|144,61
|79,60
|65,01
|Ağustos
|143,75
|80,21
|63,54
|Eylül
|151,50
|83,45
|68,05
|Ekim
|157,69
|85,51
|72,18
|Kasım
|136,02
|84,39
|51,63
|Aralık
|97,72
|64,27
|33,45
|2023
|Ocak
|86,46
|57,68
|28,78
|Şubat
|76,61
|55,18
|21,43
|Mart
|62,45
|50,51
|11,94
|Nisan
|52,11
|43,68
|8,43
|Mayıs
|40,76
|39,59
|1,17
Son olarak 2020 Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş üretici fiyatlarındaki yükselişten yüksek hesaplanmıştı. Eylül 2020'de ise fark 2.5 puan ile üretici fiyatları lehine döndü. Mayıs 2023'te bu tarihten itibaren Yİ-ÜFE-TÜFE arasındaki en düşük farka ulaşıldı.
Üretici fiyatlarındaki yükseliş üründen ürüne değişmekle birlikte tüketici fiyatlarına zaman içerisinde yansıdığı için Yİ-ÜFE, TÜFE'nin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.
Söz konusu endekslerin kapsamları farklı olduğu için, aralarında belli bir oranda fark olması normal karşılansa da özellikle geçen yıl makasın açılmasıyla dikkatler buraya çevrilmişti.
YORUMLAR