Urla Caz Festivali 16 Eylül'de başlıyor

Urla’nın benzersiz doğasında, konserler, şef buluşmaları, sohbet ve tadım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, workshop ve atölyelerin gerçekleştirileceği Urla Caz ve Gastronomi Festivali 16 Eylül'de başlıyor.
Urla Caz ve Gastronomi Festivali, Urla’nın açık hava mekanlarında caz ustaları ve ünlü şefleri ağırlayacak, Urla’nın dört bir yanını müzikle keşfederken, daha önce tatmadığınız tarifleri deneme fırsatı sunacak.
FESTİVAL PROGRAMI
16 EYLÜL CUMA
FATİH ERKOÇ JAZZ PROJECT
ŞENAY LAMBAOĞLU
DİLA BAHAR
DJ BARTHEZ
17 EYLÜL CUMARTESİ
BURHAN ÖÇAL
JEHAN BARBUR
SİBEL KÖSE
EMRE TANKAL
18 EYLÜL PAZAR
BİRSEN TEZER
ERKAN OĞUR TELVİN QUARTET
HAKAN AYSEV
CENK ERDOĞAN
DOĞAN DURU
YORUMLAR