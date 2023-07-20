Urla'da makilik alan yangını: Müdahale sürüyor
İzmir Urla'da makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
AA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.