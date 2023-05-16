Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Uruguay Milli Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi

Uruguay Milli Futbol Takımı, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Uruguay Milli Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi
AA

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Marcelo Bielsa ile anlaşma sağlandı.

Uruguay Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takımın başına getirilen Arjantinli çalıştırıcı Bielsa ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran 67 yaşındaki teknik direktör, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olimpik Marsilya, Lille ve son olarak Leeds United'da görev almıştı.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Uruguay, Diego Alonso ile Aralık 2022'de yollarını ayırmıştı. Şubat ayında ise Marcelo Broli, geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Transferin gözdesi!
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOL Buruk'un 11'i!
Jorge Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor
Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!
FUTBOL Cimbom'a yıldız sağ bek!
Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?
FUTBOL Ryan Kent'te son dakika
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor: Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Milan Inter maçı ne zaman?
Liverpool, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
FUTBOL Liverpool seriyi 7 maça çıkardı
TFF yabancı kuralını açıkladı! Sahada ne kadar yabancı oyuncu olacağı belli oldu! - Son dakika futbol haberleri
FUTBOL TFF yabancı kuralını açıkladı!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!
FUTBOL Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!
Beşiktaş'ta imzalar atılıyor
FUTBOL Beşiktaş'ta imzalar atılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.