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Uruguay - Türkiye: 86-95 MAÇ SONUCU

A Milli Takım, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında, Uruguay'ı 95-86 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 05.35'te Çekya ile karşı karşıya gelecek

Uruguay - Türkiye: 86-95 MAÇ SONUCU

Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan maça Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 43-37 önde tamamladı.

A Milli Takım'da Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15 ve Melih Mahmutoğlu 10 sayı kaydederken, Uruguay'da ise Jayson Granger 25 ve Mathias Calfani 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SALON: Victoria Memorial Arena

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan),Leandro Lezcano (Arjantin),Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Irak)

URUGUAY: Fitipaldo 5, Granger 25, Serres, Calfani 16, Wachsmann 6, Haller 3, Parodi 10, Rodriguez, Batista 12, Vescovi 9

TÜRKİYE: Berk Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 8, Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer 1, Ömer Faruk Yurtseven 9, Ersan İlyasova 6, Melih Mahmutoğlu 10, Doğuş Özdemiroğlu 5, Şehmus Hazer 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-27

DEVRE: 37-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61

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