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Uşak Emniyeti'nden Can Yücel'li Babalar Günü mesajı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bu hafta sonu kutlanacak olan Babalar Günü’nü unutmadı. Emniyet, Can Yücel’in “Baban Giderse” adlı şiirinin bir bölümünü pankart halinde yazıp şehrin çeşitli yerlerine asarak bu özel gün için farkındalık yarattı

Uşak Emniyeti'nden Can Yücel'li Babalar Günü mesajı
Can Yücel'li Babalar Günü mesajı
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Babalar Günü’ne kısa bir süre kala, babasının yanında olmak isteyenler bu özel gün için hazırlıklara başladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farkındalık yaratan bir çalışma yaptı.

SOKAK VE CADDELERDE BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Uşak Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Can Yücel’in “Baban Giderse “ adlı şiirinin bir bölümü pankart olarak hazırlandı.

Pankartlar Uşak’ın önemli cadde ve sokaklarına asılarak tüm Uşaklıların Babalar Günü kutlandı.
Uşak emniyetinin bu davranışı Uşaklılar tarafından ilgiyle karşılandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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