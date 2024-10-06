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        Uşakspor'da liderlik keyfi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu devralmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:40
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        Uşakspor'da liderlik keyfi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu devralmanın mutluluğunu yaşıyor. Düşme hattındaki rakibini 43'üncü dakikada Emre Sarıkaya'nın golüyle yenen kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 3'te 3 yaptı. Dış sahada Etimesgut Belediyespor ve İshaklıspor'un ardından Adıyaman temsilcisini de dize getiren Uşakspor; 5 maçta; 4 galibiyet, 1 yenilgi ile 12 puana ulaşıp zirveye kuruldu. Son 3 maçını kazanan Uşakspor, önümüzdeki hafta evinde İnegöl Kafkasspor karşısında 4'te 4 yapmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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